Альберт Эседов: «Азербайджан и Дагестан — близкие соседи, поэтому важно налаживать добрососедские отношения»

«Азербайджан и Дагестан (Россия) — близкие соседи. Естественно, как и в межличностных отношениях с соседями, так и в межгосударственных, необходимо налаживать добрососедские отношения. Они должны выражаться во взаимоотношениях в экономике. Там, где экономика, там и политика. Следовательно, и наши геополитические геостратегисеские планы также неразрывно связаны. В том числе в Азербайджане проживает часть дагестанских народов (лезгины, аварцы, цахурцы…), а в Дагестане (России) — азербайджанцы. В связи с чем, необходимо в постоянном режиме поддерживать и культурные связи, взаимодействовать в вопросах образования. Есть много вопросов взаимодействия между нашей республикой и Азербайджаном, есть все основания для расширения сотрудничества», — высказался Эседов.