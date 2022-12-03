Новые аппараты МРТ появятся в дагестанских медучреждениях

«Аппараты МРТ в рамках программы “Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями” национального проекта “Здравоохранение” в текущем году будут размещены в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи и в Республиканской клинической больнице имени Вишневского. А также новый ангиографический комплекс будет установлен в Городскую клиническую больницу, которая получит статус регионального сосудистого центра», – сообщила Беляева.

В 2022 году в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан» дооснащение и переоснащение оборудованием медицинских учреждений, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, прибавили республике ещё 379 единиц медтехники.