Среди докладчиков - представители Минэкономразвития, Минтуризма, Минсельхозпрода и так далее.

Абдулмуслимов озвучил, что Табасаранский район имеет благоприятное транспортно-географическое положение, но при этом достаточно сложный и пересеченный рельеф. Поэтому развитие региональной и местной дорожной сети играет значительную роль в экономике и социальной жизни муниципального образования.

«Район в большей степени сельскохозяйственный, общая площадь сельскохозяйственных земель составляет 34 000 га. В структуре посевных площадей особая роль отводится посеву зерновых. Важное значение в Табасаранском районе имеет виноградарство. На данный момент общая площадь виноградников занимает 1500 гектар. Активными темпами в муниципалитете развивается и туризм, в районе имеется ряд достопримечательностей, в том числе Хучнинский водопад, Крепость семи братьев и одной сестры, пещера Дюрк и другие», — высказался глава кабмина.

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