ЗАМАНА - Вопросы развития Табасаранского района обсудили на заседании под руководством премьер-министра региона

Вопросы развития Табасаранского района обсудили на заседании под руководством премьер-министра региона

Автор
02 декабря, 2022. Пятница 15:17
|||
Вопросы развития Табасаранского района обсудили на заседании под руководством премьер-министра региона
Рабочая поездка главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова в Табасаранский район вчера, 1 декабря, завершился собранием по вопросам социально-экономического развития муниципалитета.
Вопросы развития Табасаранского района обсудили на заседании под руководством премьер-министра региона

Среди докладчиков - представители Минэкономразвития, Минтуризма, Минсельхозпрода и так далее.

Абдулмуслимов озвучил, что Табасаранский район имеет благоприятное транспортно-географическое положение, но при этом достаточно сложный и пересеченный рельеф. Поэтому развитие региональной и местной дорожной сети играет значительную роль в экономике и социальной жизни муниципального образования.

«Район в большей степени сельскохозяйственный, общая площадь сельскохозяйственных земель составляет 34 000 га. В структуре посевных площадей особая роль отводится посеву зерновых. Важное значение в Табасаранском районе имеет виноградарство. На данный момент общая площадь виноградников занимает 1500 гектар. Активными темпами в муниципалитете развивается и туризм, в районе имеется ряд достопримечательностей, в том числе Хучнинский водопад, Крепость семи братьев и одной сестры, пещера Дюрк и другие», — высказался глава кабмина.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

Прочитано 9 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top