ЗАМАНА - В хучнинском Доме культуры и библиотеке почти завершился капитальный ремонт

В хучнинском Доме культуры и библиотеке почти завершился капитальный ремонт

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02 декабря, 2022. Пятница 08:23
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В хучнинском Доме культуры и библиотеке почти завершился капитальный ремонт
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 1 декабря, в ходе рабочего визита в Табасаранский район ознакомился с ходом капремонта здания районного Дома культуры и библиотеки в селе Хучни.
В хучнинском Доме культуры и библиотеке почти завершился капитальный ремонт

Абдулмуслимова сопровождал руководитель Табасаранского района Магомед Курбанов, сотрудники подрядной компании и профильные представители администрации района.

Капремонт районного Дома культуры осуществляется в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта России «Культура», нацеленного на улучшение инфраструктуры культурных учреждений.

Как заявил представитель подрядной компании, работы стартовали в середине этой весны и должны завершиться уже в этом месяце. Они обновили внутренний облик здания — заменили электропроводку и систему отопления, установили ламинат. Изменился и наружный облик здания: фасад обшит керамогранитом, при этом привычный облик здания с декоративной надстройкой собираются оставить.

Также премьер ознакомился с процессом ремонта районной библиотеки, включенной в региональную программу «Местные инициативы». Ранее здание было заброшено, сейчас его полностью реконструируют под современную библиотеку. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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