Абдулмуслимова сопровождал руководитель Табасаранского района Магомед Курбанов, сотрудники подрядной компании и профильные представители администрации района.

Капремонт районного Дома культуры осуществляется в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта России «Культура», нацеленного на улучшение инфраструктуры культурных учреждений.

Как заявил представитель подрядной компании, работы стартовали в середине этой весны и должны завершиться уже в этом месяце. Они обновили внутренний облик здания — заменили электропроводку и систему отопления, установили ламинат. Изменился и наружный облик здания: фасад обшит керамогранитом, при этом привычный облик здания с декоративной надстройкой собираются оставить.

Также премьер ознакомился с процессом ремонта районной библиотеки, включенной в региональную программу «Местные инициативы». Ранее здание было заброшено, сейчас его полностью реконструируют под современную библиотеку. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.