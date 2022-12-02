В Дагестане открылось региональное отделение Российского движения детей и молодежи

Вчера, 1 декабря, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел первое собрание Координационного совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи, его региональным, местными и первичными отделениями.

Совет сформирован в рамках создания в регионе дагестанского отделения Российского движения детей и молодежи. Среди важных на сегодня целей, обсужденных на совете, были организационные вопросы.

Открытие подобной платформы, высказался Сергей Меликов, имеет особое значение для региона, где почти половина граждан – это дети и молодежь. При этом очень важно для республики вовлечение в это движение не только городских ребят, но и жителей небольших посёлков.

«У городских детей и детей, живущих в отдаленных горных районах, должны быть одинаковые условия для участия в деятельности Российского движения детей и молодежи. Работа эта не из легких, и в нее должны быть вовлечены муниципалитеты. В Дагестане давно имеется активистское молодежное движение, и наша цель – сделать его организованным, выявить направления работы, учитывая пожелания ребят», – высказался руководитель региона. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.