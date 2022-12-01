Премьер в сопровождении руководителя района Магомеда Курбанова и главы Минтранспорта региона Джамбулата Салавова ознакомился с ходом капремонта автодороги Мамедкала – Хучни на участке км 16 – км 28.

Как рассказал Магомед Курбанов, автодорога регионального значения Мамедкала – Хучни протяженностью 28 км играет серьезное социально-экономическое значение для развития Табасаранского и соседних районов. Дорога проходит по селам Мамедкала-Геджух-Дарваг-Ерси-Татиль.

Благодаря ремонту дороги, расстояние по маршруту Хучни-Мамедкала – Махачкала станет экономичнее и короче на 34 км, чем по маршруту Хучни-Дербент-Махачкала, а для жителей соседних районов Хивского и Агульского проезд через Хучни будет короче на 100 километров. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.