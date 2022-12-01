Объект возводится в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Как рассказал начальник Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Гасан Магомедов, объемно-пространственное решение здания школы на 500 мест принято с учетом размеров участка строительства, имеющего сложный горный рельеф. Новое четырёхэтажное учебное заведение рассчитано для обучения в одну смену.

Согласно проекту, школа должна быть полностью отстроена в будущем году. У Хурикской школы будет 5 новых корпусов: учебный, спортивный и пищеблок.

В ходе осмотра глава кабмина региона обозначил низкие темпы строительных работ, из-за чего график сдачи школы может быть нарушен. В связи с этим он поручил привлечь дополнительную бригаду работников.