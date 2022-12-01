ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана проинспектировал ход строительства школы на 500 мест в селе Хурик

Премьер-министр Дагестана проинспектировал ход строительства школы на 500 мест в селе Хурик

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01 декабря, 2022. Четверг 15:17
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Премьер-министр Дагестана проинспектировал ход строительства школы на 500 мест в селе Хурик
Глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов прибыл в село Хурик, где проверил ход строительства Хурикской школы на 500 ученических мест и изучил вопросы, возникающие по мере ее строительства.  
Премьер-министр Дагестана проинспектировал ход строительства школы на 500 мест в селе Хурик

Объект возводится в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Как рассказал начальник Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Гасан Магомедов, объемно-пространственное решение здания школы на 500 мест принято с учетом размеров участка строительства, имеющего сложный горный рельеф. Новое четырёхэтажное учебное заведение рассчитано для обучения в одну смену.

Согласно проекту, школа должна быть полностью отстроена в будущем году. У Хурикской школы будет 5 новых корпусов: учебный, спортивный и пищеблок. 

В ходе осмотра глава кабмина региона обозначил низкие темпы строительных работ, из-за чего график сдачи школы может быть нарушен. В связи с этим он поручил привлечь дополнительную бригаду работников.

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