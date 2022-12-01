ЗАМАНА - В селе Тинит открылось овощехранилище на 1000 тонн

В селе Тинит открылось овощехранилище на 1000 тонн

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01 декабря, 2022. Четверг 14:45
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В селе Тинит открылось овощехранилище на 1000 тонн

Открытие овощехранилища на 1000 тонн прошло в селе Тинит Табасаранского района Дагестана. В церемонии открытия поучаствовал глава кабмина республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В селе Тинит открылось овощехранилище на 1000 тонн

"Правительство Дагестана продолжает уделять много внимания одному из стратегических направлений в области агропромышленного комплекса - наращиванию сети хранилищ плодоовощной продукции на территории региона", — высказался премьер.

Как он заявил, ввод новых мощностей позволит довести общий объем действующих промышленных плодоовощехранилищ в регионе до 26 000 тонн единовременного хранения.

"Наша стратегическая цель - к 2030 году довести мощности по хранению сельскохозяйственной продукции до 80-100 000 тонн. Данный проект реализован сельскохозяйственным потребительским кооперативом "Занак". Возведение шло чуть больше года, инвестировано более 80 млн рублей, из которых 49 млн рублей - государственные субсидии", — рассказал глава кабмина.

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