ЗАМАНА - В муниципалитетах Дагестана могут появиться филиалы центра «Альтаир»

В муниципалитетах Дагестана могут появиться филиалы центра «Альтаир»

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01 декабря, 2022. Четверг 11:14
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В муниципалитетах Дагестана могут появиться филиалы центра «Альтаир»

Руководитель Дагестана Сергей Меликов в ходе собрания Совета при Главе РД поручил рассмотреть возможность открытия в муниципалитетах региона филиалов Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир». 

В муниципалитетах Дагестана могут появиться филиалы центра «Альтаир»

Как он заявил, интеграция общего и дополнительного образования дает ребенку максимум возможностей для личностного развития: «Современная школа должна не просто давать знания по предметам: приоритетным становится обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. У каждого есть склонности и способности к той или иной сфере знаний, творчества, практической или спортивной деятельности. Выявление этих задатков, помощь в их развитии – одна из ключевых педагогических целей», — высказался Меликов.

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