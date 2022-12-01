ЗАМАНА - В Дагестане пройдет инвентаризация каналов оросительных систем

В Дагестане пройдет инвентаризация каналов оросительных систем

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01 декабря, 2022. Четверг 08:47
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В Дагестане пройдет инвентаризация каналов оросительных систем
Под руководством главы кабмина Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова вчера, 30 ноября, состоялось заседание на тему развития сельскохозяйственного производства в северной зоне региона на площадке орошаемого земледелия, обеспечения прочной кормовой базы животноводства и так далее.
В Дагестане пройдет инвентаризация каналов оросительных систем

Как высказался Абдулмуслимов, заметную роль в развитии сельского хозяйства северной зоны региона играет мелиорация.

«Северная зона региона всегда была кормилицей Дагестанской АССР, Республики Дагестан. В развитии мелиорации в последние годы фиксируется положительная динамика, это результат сотрудничества всех ответственных министерств, ведомств и научных центров, но работу необходимо не только ускорить, но и повысить ее эффективность. Нам сегодня требуется выработать алгоритм последующих наших ходов, как мы будем развивать мелиорацию именно в северной зоне Дагестана, потому что орошаемое земледелие — это основа всего сельского хозяйства - растениеводства и животноводства», — обратился к участникам собрания премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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