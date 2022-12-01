В Дагестане подвели предварительные итоги Года образования

В среду, 30 ноября, руководитель Дагестана провел собрание Совета по науке и образованию при Главе РД в ДГПУ.

Меликов возложил цветы к мемориалу в честь учителей – участников Великой Отечественной войны и к памятнику Доблести солдата-победителя, воина-интернационалиста и отваге Народного ополчения в борьбе с международным терроризмом, которые находятся на территории ДГПУ.

Здесь же участники предстоящего собрания осмотрели парк миниатюр достопримечательностей Дагестана, созданный по поручению руководителя республики.

Также в рамках визита в фойе ДГПУ Меликов ознакомился с выставкой образовательных учреждений и центров дополнительного образования. Студенты университетов и ученики школ рассказали главе региона о своих проектах: от росписи ткани до робототехники.

Далее состоялось заседание Совета по образованию и науке, посвященное итогам Года образования в Дагестане.

В своей вступительной речи Меликов поблагодарил профильные ведомства и организации, принимавшие участие в возведении и капремонте объектов образования. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.