ЗАМАНА - В Дагестане подвели предварительные итоги Года образования

В Дагестане подвели предварительные итоги Года образования

Автор
01 декабря, 2022. Четверг 08:24
|||
В Дагестане подвели предварительные итоги Года образования

В среду, 30 ноября, руководитель Дагестана провел собрание Совета по науке и образованию при Главе РД в ДГПУ.

В Дагестане подвели предварительные итоги Года образования

Меликов возложил цветы к мемориалу в честь учителей – участников Великой Отечественной войны и к памятнику Доблести солдата-победителя, воина-интернационалиста и отваге Народного ополчения в борьбе с международным терроризмом, которые находятся на территории ДГПУ.

Здесь же участники предстоящего собрания осмотрели парк миниатюр достопримечательностей Дагестана, созданный по поручению руководителя республики.

Также в рамках визита в фойе ДГПУ Меликов ознакомился с выставкой образовательных учреждений и центров дополнительного образования. Студенты университетов и ученики школ рассказали главе региона о своих проектах: от росписи ткани до робототехники.

Далее состоялось заседание Совета по образованию и науке, посвященное итогам Года образования в Дагестане.

В своей вступительной речи Меликов поблагодарил профильные ведомства и организации, принимавшие участие в возведении и капремонте объектов образования. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

Прочитано 14 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top