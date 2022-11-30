Такой результат выдали муниципальные комиссии по уменьшению неформальной занятости. Проходит работа по постановке выявляемых нелегально осуществляющих трудовую деятельность граждан на налоговый учет и заключению ими трудовых договоров.
На 25 ноября текущего года зафиксировано примерно 19,5 тыс. специалистов, имевших незарегистрированное доходное занятие, что составляет 97,5% от установленного на год плана (20 000 человек). Из них 63% - это представители бизнеса и около 35% – лица, работавшие по найму.
Премьер заметил, что работа по муниципальным образованиям проводится неравномерно.
Имеются успешные в этом плане территории, например, Буйнакск, Гунибский, Сулейман-Стальский и некоторые другие районы, которыми уже перевыполнены планы по уменьшению неформальной занятости на этот год в несколько раз.
В то же время существуют муниципалитеты, в которых работа комиссий организована на крайне низком уровне. В их числе Шамильский район, у которого по итогам 11 месяцев нулевые показатели деятельности, Кайтагский район, где из тени выведено только 2 человека. Абдулмуслимов поручил вице-премьеру Мураду Казиеву с выездом в районы ознакомиться с работой муниципальных комиссий.
В Дагестане «легализована» работа почти 20 000 специалистов
- Автор Дарья
- 30 ноября, 2022. Среда 15:27
В Дагестане «легализована» работа почти 20 000 граждан. Об этом проинформировал глава кабмина республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Такой результат выдали муниципальные комиссии по уменьшению неформальной занятости. Проходит работа по постановке выявляемых нелегально осуществляющих трудовую деятельность граждан на налоговый учет и заключению ими трудовых договоров.
На 25 ноября текущего года зафиксировано примерно 19,5 тыс. специалистов, имевших незарегистрированное доходное занятие, что составляет 97,5% от установленного на год плана (20 000 человек). Из них 63% - это представители бизнеса и около 35% – лица, работавшие по найму.
Премьер заметил, что работа по муниципальным образованиям проводится неравномерно.
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