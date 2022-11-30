ЗАМАНА - В Дагестане «легализована» работа почти 20 000 специалистов

В Дагестане «легализована» работа почти 20 000 специалистов

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30 ноября, 2022. Среда 15:27
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В Дагестане «легализована» работа почти 20 000 специалистов

В Дагестане «легализована» работа почти 20 000 граждан. Об этом проинформировал глава кабмина республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В Дагестане «легализована» работа почти 20 000 специалистов

Такой результат выдали муниципальные комиссии по уменьшению неформальной занятости. Проходит работа по постановке выявляемых нелегально осуществляющих трудовую деятельность граждан на налоговый учет и заключению ими трудовых договоров. На 25 ноября текущего года зафиксировано примерно 19,5 тыс. специалистов, имевших незарегистрированное доходное занятие, что составляет 97,5% от установленного на год плана (20 000 человек). Из них 63% - это представители бизнеса и около 35% – лица, работавшие по найму. Премьер заметил, что работа по муниципальным образованиям проводится неравномерно.

Имеются успешные в этом плане территории, например, Буйнакск, Гунибский, Сулейман-Стальский и некоторые другие районы, которыми уже перевыполнены планы по уменьшению неформальной занятости на этот год в несколько раз.

В то же время существуют муниципалитеты, в которых работа комиссий организована на крайне низком уровне. В их числе Шамильский район, у которого по итогам 11 месяцев нулевые показатели деятельности, Кайтагский район, где из тени выведено только 2 человека. Абдулмуслимов поручил вице-премьеру Мураду Казиеву с выездом в районы ознакомиться с работой муниципальных комиссий.

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