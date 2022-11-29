Ризван Газимагомедов провел первое заседание в должности врио мэра Махачкалы

Во вторник, 29 ноября, исполняющий обязанности руководителя Махачкалы Ризван Газимагомедов проводит рабочее собрание с Председателем Махачкалинского городского Собрания депутатов и заместителями мэра.

Ризван Газимагомедов озвучил, что сегодня прошла также встреча с лидерами внутригородских районов городского округа, и в будущем они будут участвовать в еженедельных аппаратных собраниях и в обсуждении важных для города проблем.