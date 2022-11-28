ЗАМАНА - Ризван Газимагомедов занял пост и.о. мэра Махачкалы

Ризван Газимагомедов занял пост и.о. мэра Махачкалы

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28 ноября, 2022. Понедельник 17:40
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Ризван Газимагомедов занял пост и.о. мэра Махачкалы

28 ноября Салман Дадаев подал в отставку в связи с переходом на другой пост. Обязанности мэра Махачкалы будет исполнять заместитель главы города Ризван Газимагомедов.

Ризван Газимагомедов занял пост и.о. мэра Махачкалы

Ризван Казимович Газимагомедов занял пост заместителя мэра Махачкалы 22 ноября. Ранее в разные годы он работал председателем Махачкалинского городского Собрания депутатов, министром промышленности и энергетики региона, советником министра РФ по делам Северного Кавказа, а также был исполнительным директором ГРО "Дагестан" Газпром межрегионгаз", заместителем премьер-министра региона.

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