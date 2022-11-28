Мэр Махачкалы Салман Дадаев уходит с поста

Глава Махачкалы Салман Дадаев подал в отставку после четырехлетнего пребывания на посту мэра города.

Об отставке проинформировал сам Дадаев на 25-ом заседании депутатов городского Собрания, которое идет в эти минуты в здании администрации Махачкалы

Стоит напомнить, что Салман Дадаев занял должность мэра в январе 2019 года.