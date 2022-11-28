Премьер-министр РД поручил усилить контроль над качеством продуктов питания в школах и больницах региона

Во время собрания оперативного штаба глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов поднял тему качества продуктов, используемых для питания школьников и пациентов больниц. Об этом пишет телеграм-канал правительства республики.

Как озвучил Абдулмуслимов, требуется строгий и постоянный мониторинг качества продуктов, поставляемых в школы, «они должны быть первой свежести».

В этом вопросе глава кабмина поручил сотрудничать с региональными производителями, предлагающими продукцию высокого качества.

Дополнительно премьер-министр привел в пример различные бренды молочной продукции, выставленные на полках в дагестанских магазинах, которые, как выяснилось из сведений Роспотребнадзора, используют в производстве пальмовое масло. Это продукция марок из других субъектов страны.

Необходимо постоянно контролировать, чтобы такие продукты не попали в школы и больницы, заметил Абдулмуслимов.

«Организация качественного сбалансированного питания является важным фактором в нормальном развитии и функционировании растущего детского организма. От того, как питается школьник зависит его здоровье, настроение, трудоспособность, качество учебной деятельности. Это касается и организации питания в учреждениях здравоохранения. В них питание – это одна из составляющих комплекса лечебных мероприятий. Необходимо уделять максимум внимания санитарному состоянию помещений, где проводится приготовление пищи, качеству и правильной обработке пищевых продуктов и т.д.» , — высказался премьер.