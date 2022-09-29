На расчистку реки Черкес-озень направлено более 38 млн рублей

Стоит заметить, что мероприятия по организации руслоочистительных и дноуглубительных работ планируется завершить до 2024 года включительно. Общая сумма направленных средств составляет более 38 миллиона рублей. На данный момент проходит работа по определению подрядной компании, путем осуществления открытого конкурса. Кроме того, в рамках подготовки к организации данных работ Министерство природы Дагестана провело работы по определению водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Черкес-озень с добавлением их в Государственный водный реестр.