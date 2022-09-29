Руководитель республики поприветствовал участников совещания и высказался, что никакие проблемы не должны останавливать работу по решению ключевых вопросов по социально-экономическому развитию региона. «Стагнация в Дагестане на протяжении почти 25 лет приводит к тому, что по некоторым направлениям мы всё делаем с нуля. По этой причине мы и отстаем от других субъектов в некоторых сферах. При том, что дагестанцы не менее трудолюбивый и предприимчивый народ, а регион располагает всеми условиями для развития.
Глава РД провел заседание регионального политсовета партии «Единая Россия»
- Автор Дарья
- 29 сентября, 2022. Четверг 08:24
Вчера, 28 сентября, секретарь республиканского отделения «Единой России» и руководитель Дагестана Сергей Меликов провел собрание регионального политического совета дагестанского регионального отделения партии.
Вернуть то, что было выведено из хозяйственного оборота, заставить всё это приносить пользу, дать республике то, что она сегодня заслуживает, – вот наша цель на данный момент.
Какая бы обстановка ни была в России, как бы тяжело ни было нам, мы не должны переставать заниматься главными вопросами по социально-экономическому развитию Дагестана», – выступил Меликов.
Подробнее материал можно прочитать тут.
Последнее от Дарья
- В отечественный прокат выходит картина Пак Чхан Ука «Решение уйти»
- Сергей Меликов провел заседание регионального политсовета «Единой России»
- Сергей Меликов ответил на вопросы по частичной мобилизации
- Появился трейлер фильма «Астерикс и Обеликс» с новыми актерами
- До 2025 года в Дагестане планируют отремонтировать 315 отделений почтовой связи