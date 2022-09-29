С рассказом о ходе реализации мероприятий по модернизации отделений почтовой связи в регионе выступил руководитель Минцифры Дагестана Юрий Гамзатов. Как он заявил, в рамках исполнения поручения Президента России до 2025 года планируется обновление и приведение в нормативное состояние 315 отделений и других объектов почтовой связи на территории республики, находящихся в отдалённых и сложнодоступных местностях. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.
До 2025 года в Дагестане планируют отремонтировать 315 отделений почтовой связи
- Автор Дарья
- 29 сентября, 2022. Четверг 00:27
Под руководством заместителя главы кабмина Дагестана Ризвана Газимагомедова во вторник, 27 сентября, прошло собрание Координационной рабочей команды по обеспечению развития почтовой инфраструктуры, повышения доступности почтовых услуг для россиян и организаций, улучшения качества обслуживания клиентов, а также обновления и приведения в нормативное состояние отделений и иных объектов связи в регионе.
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