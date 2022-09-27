ЗАМАНА - Глава РД провел совещание по вопросам частичной мобилизации в Дагестане

Глава РД провел совещание по вопросам частичной мобилизации в Дагестане

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27 сентября, 2022. Вторник 10:46
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Глава РД провел совещание по вопросам частичной мобилизации в Дагестане

Лидер РД Сергей Меликов вчера, 26 сентября, провел оперативное собрание на тему частичной мобилизации в Дагестане.

Глава РД провел совещание по вопросам частичной мобилизации в Дагестане

События последних дней, как заметил Меликов, показывают поверхностное отношение к мероприятиям в рамках мобилизации со стороны военкоматов и некоторых руководителей муниципалитетов. Именно такое отношение сделало возможным то, что проблемами граждан попытались воспользоваться преступные группировки, которые желают дестабилизировать обстановку в России.

В связи с этим Глава Дагестана обратился к лидерам на местах: «Каждый должен родину защищать на своём участке. Не можете обеспечить процесс качественно и повернуться к гражданам лицом – идите в военкомат, пишите заявления, хоть так принесёте пользу отечеству». Подробнее материал можно прочитать тут.

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