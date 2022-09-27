ЗАМАНА - Премьер-министр РД поздравил сотрудников туризма Дагестана с Всемирным днем туризма

Премьер-министр РД поздравил сотрудников туризма Дагестана с Всемирным днем туризма

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27 сентября, 2022. Вторник 09:45
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Премьер-министр РД поздравил сотрудников туризма Дагестана с Всемирным днем туризма

Глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня, 27 сентября, поздравил сотрудников туристической сферы региона с профессиональным праздником – Всемирным днем туризма. 

Премьер-министр РД поздравил сотрудников туризма Дагестана с Всемирным днем туризма

«Каждый год 27 сентября отмечается Всемирный день туризма - день одной из самых динамично развивающихся и перспективных отраслей в нашем регионе. Это важная область работы, стимулирующая развитие и других направлений экономики - строительства, торговли, сельского хозяйства, связи, транспорта и многих других.

Все знают, что любое путешествие - это отличный способ узнать окружающий мир, глубже изучить культуру и историю своей страны. Приятно отметить, что сегодня туризм в республике развивается быстрыми темпами: появляются новые объекты, улучшается инфраструктура, проводятся новые маршруты, а спрос на отдых в регионе постоянно увеличивается. Об этом свидетельствует устойчивый рост туристского потока в регион. Надеюсь, эта тенденция развития туриндустрии в Дагестане будет оставаться на протяжении многих лет.

Конечно, улучшение турпродукта - заслуга каждого представителя туристического сообщества.

Я очень благодарен всем сотрудникам туризма за ежедневный труд и высокий профессионализм. Желаю вам счастья, успехов, плодотворной работы, а всем гостям нашего Дагестана - приятного и насыщенного отдыха и ярких впечатлений», — высказался премьер.

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