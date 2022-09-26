ЗАМАНА - Завершилось строительство 3-х детских садов в Буйнакске и Буйнакском районе

Завершилось строительство 3-х детских садов в Буйнакске и Буйнакском районе

Автор
26 сентября, 2022. Понедельник 13:35
||||
Завершилось строительство 3-х детских садов в Буйнакске и Буйнакском районе Завершилось строительство 3-х детских садов в Буйнакске и Буйнакском районе

Пришло к завершению строительство трех детсадов в Буйнакске и Буйнакском районе, они откроются уже этой осенью, информирует пресс-служба Минстроительства региона.

Завершилось строительство 3-х детских садов в Буйнакске и Буйнакском районе

Готовность к открытию дошкольных образовательных заведений проконтролировал руководитель Минстроя РД Артур Сулейманов. В первую очередь политик посетил детский сад-ясли в микрорайоне «Молодежный», в котором ранее поручил подрядчику ликвидировать обнаруженные технические ошибки, повлекшие разрушение подпорных стен во дворе. Сегодня работы осуществлены качественно и в срок. Детсад по улице Шихова сейчас пребывает в процессе оформления документов и передачи объекта на баланс Дагестана. Как прокомментировали в Минстрое, завершение возведения этих объектов стало возможным благодаря слаженной работе ведомства по привлечению дополнительных денежных средств из федерального бюджета на удорожание строительных материалов. Почти готов детский сад на 120 мест в селе Кафыр-Кумух Буйнакского района. «Работы на объекте завершились, необходимо лишь устранить малые недочеты и подписать последние документы», – заявило ведомство.

Прочитано 27 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top