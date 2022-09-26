Завершилось строительство 3-х детских садов в Буйнакске и Буйнакском районе

Готовность к открытию дошкольных образовательных заведений проконтролировал руководитель Минстроя РД Артур Сулейманов. В первую очередь политик посетил детский сад-ясли в микрорайоне «Молодежный», в котором ранее поручил подрядчику ликвидировать обнаруженные технические ошибки, повлекшие разрушение подпорных стен во дворе. Сегодня работы осуществлены качественно и в срок. Детсад по улице Шихова сейчас пребывает в процессе оформления документов и передачи объекта на баланс Дагестана. Как прокомментировали в Минстрое, завершение возведения этих объектов стало возможным благодаря слаженной работе ведомства по привлечению дополнительных денежных средств из федерального бюджета на удорожание строительных материалов. Почти готов детский сад на 120 мест в селе Кафыр-Кумух Буйнакского района. «Работы на объекте завершились, необходимо лишь устранить малые недочеты и подписать последние документы», – заявило ведомство.