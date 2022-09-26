ЗАМАНА - Сергей Меликов вручил госнаграды специалистам Роспотребнадзора в день 100-летия службы

Сергей Меликов вручил госнаграды специалистам Роспотребнадзора в день 100-летия службы

Автор
26 сентября, 2022. Понедельник 08:20
|||
Сергей Меликов вручил госнаграды специалистам Роспотребнадзора в день 100-летия службы

23 сентября руководитель РД Сергей Меликов в праздничной атмосфере поздравил коллектив дагестанского Роспотребнадзора со 100-летием со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ.

Сергей Меликов вручил госнаграды специалистам Роспотребнадзора в день 100-летия службы

Мероприятие проходило в Русском драматическом театре имени Максима Горького. Там для гостей подготовили фотовыставку, повествующую о ключевых вехах истории службы.

«100 лет – это та дата, которая заслуживает серьезного внимания. И я хочу с чувством глубочайшей признательности за вашу работу, которую невозможно переоценить, поздравить вас с юбилеем», – озвучил Меликов со сцены.

За довольно короткий по историческим меркам срок, подчеркнул Глава РД, ведомство смогло выстроить эффективную систему по защите жителей от биологических угроз, охране здоровья граждан, систему, оказавшую огромное благотворное влияние на развитие всей мировой инфекционной медицины.

Меликов напомнил, что благодаря настоящим подвижникам-эпидемиологам получилось пережить эпидемии оспы, чумы, холеры, брюшного тифа, туберкулеза, малярии, уносившие в прошлые годы сотни тысяч жизней.

Далее он высказался, что именно специалисты Роспотребнадзора первыми вышли на борьбу с коронавирусной пандемией. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

Прочитано 40 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top