Предваряя совещание, Сергей Меликов озвучил, что открытие центра станет ключевым элементом развития этой части города.
Что касается последующего развития посёлков Тарки, Альбурикент, Кяхулай, Ленинкент, Семендер, руководитель республики озвучил, что в них будет организована работа в интересах граждан с учетом социальных потребностей.
Подробнее по этим темам выступил глава Минобрнауки РД Яхья Бучаев. Он проинформировал, что начал свою деятельность Экспертный совет центра «Альтаир», определивший список оборудования для оснащения учреждения. В рамках национального проекта «Образование» оборудование уже приобретено. Общий объем средств, которые предусмотрены на закупку, составляет 228 млн рублей. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.