ЗАМАНА - Под руководством Главы РД обсудили ход строительства центра «Альтаир»

Под руководством Главы РД обсудили ход строительства центра «Альтаир»

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26 сентября, 2022. Понедельник 08:09
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Под руководством Главы РД обсудили ход строительства центра «Альтаир»

В пятницу, 23 сентября, под руководством лидера РД Сергея Меликова прошло собрание по вопросам формирования в регионе Республиканского центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир».

Под руководством Главы РД обсудили ход строительства центра «Альтаир»

Предваряя совещание, Сергей Меликов озвучил, что открытие центра станет ключевым элементом развития этой части города.

Что касается последующего развития посёлков Тарки, Альбурикент, Кяхулай, Ленинкент, Семендер, руководитель республики озвучил, что в них будет организована работа в интересах граждан с учетом социальных потребностей.

Подробнее по этим темам выступил глава Минобрнауки РД Яхья Бучаев. Он проинформировал, что начал свою деятельность Экспертный совет центра «Альтаир», определивший список оборудования для оснащения учреждения. В рамках национального проекта «Образование» оборудование уже приобретено. Общий объем средств, которые предусмотрены на закупку, составляет 228 млн рублей. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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