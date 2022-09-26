ЗАМАНА - Сергей Меликов призвал проводить мобилизацию по критериям Путина

Сергей Меликов призвал проводить мобилизацию по критериям Путина

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26 сентября, 2022. Понедельник 01:09
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Сергей Меликов призвал проводить мобилизацию по критериям Путина

Частичную мобилизацию нужно организовывать по критериям, которые озвучил Президент РФ Владимир Путин, подчеркнул глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

Сергей Меликов призвал проводить мобилизацию по критериям Путина

«Я уже ранее упоминал об этом, но повторю еще раз: частичная мобилизация должна проходить строго по объявленным президентом правилам. В последних постановлениях Владимира Путина черным по белому написано, кого сегодня мобилизуют», — заявил Меликов.

Как отметил политик, никаких ошибок и исключений быть не должно, а руководители российских городов и районов обязаны нести за это ответственность. Также Глава РД потребовал немедленно исправить случаи, когда призывали тех, кто не попадал под критерии частичной мобилизации: студентов, многодетных отцов и «никогда не державших в руках автомат».

«В начале мобилизации такие ошибки имели место по той причине, что некоторые россияне несвоевременно уведомляли военкоматы об обстоятельствах, дающих им отсрочку», — уточнил Меликов, отметив, что, помимо имеющих место фактов, есть и фейковые вбросы, которые распространяются врагом.

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