В рамках совещания, собравшего представителей более 30 субъектов страны, участники обсудят практику организации контроля за реализацией нацпроектов контрольно-счетными органами.
Глава РД поучаствовал во Всероссийском заседании председателей контрольно-счетных органов субъектов РФ
- Автор Дарья
- 23 сентября, 2022. Пятница 15:43
В пятницу, 23 сентября, руководитель РД Сергей Меликов поучаствовал во Всероссийском заседании председателей контрольно-счетных органов регионов России.
Сергей Меликов поприветствовал гостей, после чего подчеркнул важной сегодняшней повестки: «Рад, что местом проведения этого мероприятия стал Дагестан. Уверен, что это не только проявление симпатии к нашему региону, как к месту удобному и безопасному, где есть необходимые условия для организации подобных серьезных мероприятий. Одной из причин оказанного нам внимания является высокая оценка работы республиканской Счетной палаты». Подробнее материал можно прочитать тут.
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