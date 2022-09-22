Сергей Меликов возглавил комиссию по мобилизации

В Дагестане поддержали решение главы России Владимира Путина о проведении частичной мобилизации. В регионе уже сформирована комиссия по мобилизации. Ею руководит лидер РД Сергей Меликов.

«В Дагестане, как и во всех субъектах, формируется комиссия по мобилизации, которую я возглавлю лично. <…> Знаю, дагестанцы всегда были хорошими воинами. Уверен, и сейчас наши мужчины защитят мир от нацизма, как это сделали наши деды в далёком 1945 году!» — подчеркнул Меликов в своем telegram-канале.

Руководитель РД назвал решение Владимира Путина «взвешенным и абсолютно оправданным», так как «Запад не перестает снабжать киевский режим техникой и наёмниками, вынашивая милитаристские планы по ослаблению российского народа».

Оставаться в стороне, когда нашему отечеству грозит прямая опасность, жители Дагестана, как и всей страны не смогут, озвучил Меликов.