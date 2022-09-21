ЗАМАНА - В Дагестане завершился VII Пироговский форум травматологов и ортопедов

В Дагестане завершился VII Пироговский форум травматологов и ортопедов

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21 сентября, 2022. Среда 16:12
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В Дагестане завершился VII Пироговский форум травматологов и ортопедов

В Дагестане пришел к финалу VII Пироговский форум травматологов и ортопедов, информирует сайт Правительства РД.

В Дагестане завершился VII Пироговский форум травматологов и ортопедов
Политика

На церемонии закрытия форума было зачитано приветственное обращение от главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова. Так, Абдулмуслимов подчеркнул, что Пироговский форум травматологов и ортопедов входит в список самых важных и востребованных научно-практических площадок, объединяющих фундаментальных ученых и врачей-специалистов высокого класса.

«В нашем регионе высоко ценят вклад Николая Ивановича в развитие хирургии, отлично помнят его доброе отношение к дагестанцам во время событий Кавказской войны. В селе Салта и в Махачкале в его честь размещены памятники-обелиски, а в одном из местных музеев – отдельный стенд. Кавказ стал для хирурга не только полем битвы за жизнь военных, но и местом, которое обогатило его опыт.

Уверен, что и сегодня в процессе вашего сотрудничества пройдет обмен опытом, будут определены новые решения, затронуты особенности лечения травматологических пациентов, в том числе при политравме и сочетанных повреждениях, а также дальнейшей реабилитации больных. Желаю вам плодотворной работы, новых успехов и достижений!», — высказался глава кабинета министров Дагестана. Подробнее материал можно прочитать тут.

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