ЗАМАНА - Глава РД Сергей Меликов встретился с начальником Росреестра Олегом Скуфинским

Глава РД Сергей Меликов встретился с начальником Росреестра Олегом Скуфинским

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21 сентября, 2022. Среда 15:17
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Глава РД Сергей Меликов встретился с начальником Росреестра Олегом Скуфинским

Сегодня, 21 сентября, прошла встреча руководителя РД Сергея Меликова и начальника Росреестра Олега Скуфинского, который прилетел в республику с рабочим визитом.

Глава РД Сергей Меликов встретился с начальником Росреестра Олегом Скуфинским
Политика

Они обсудили реализацию госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Так, Дагестан попал в двадцатку пилотных регионов, где в числе первых реализуются сервисы данной платформы.

Государственная программа решает сразу 4 стратегические задачи: формирование и внедрение российского геопространственного обеспечения, достижение «цифровой зрелости», повышение качества государственных услуг и сервисов, обеспечение полноты и качества информации ЕГРН. На данный момент Дагестан является лидером среди субъектов СКФО по доле покрытия Единой электронной картографической основой – 73,4%.

Поприветствовав главу Росреестра в Дагестане, Сергей Меликов высказался: «Мы благодарны, что вы выбрали наш регион для организации мероприятия международного масштаба. Уверен, что вам у нас понравится. Отдельно хочу поблагодарить за то, что Дагестан включён как пилотный субъект в проект по реализации программы, связанной с кадастровыми работами. Для нас это крайне важно, так как вопрос, который связан с земельно-имущественными отношениями, для нас проблемный. Деятельность в масштабе пилотного проекта во многом поможет эту ситуацию решить». Подробнее материал можно прочитать тут.

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