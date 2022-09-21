«Со вчерашнего дня не только наша страна, но и весь мир ждал анонсированное выступление президента Владимира Путина.
Сегодня президент нашей страны Владимир Путин выступил с обращением, сделав несколько важных заявлений.
Россия никогда не была агрессором. Она всегда только защищалась и оберегала тех, кто нуждается в помощи и поддержке.
Я повторю уже набившую всем оскомину, но очень верную фразу: 8 лет назад о чем думал киевский режим? Почему не решили вопрос пока еще жителей своей страны?
Наш президент по итогам своего выступления подписал Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Следом выступил министр обороны России Сергей Шойгу, который обозначил и примерное количество предполагаемого призыва граждан по частичной мобилизации - 300 тысяч человек.
На мой взгляд, совершенно верно очерчен круг лиц, которые в рамках мобилизации могут быть призваны - это только те, кто отслужил, имеет необходимую сегодня военно-учетную специальность и имеют боевой опыт.
Да, сегодня была объявлена частичная мобилизация. Да, будет много разговоров и пересудов. Но это жизнь. А в жизни, как известно, всегда есть место и службе, и защите, и подвигу.
Надеюсь, мы с достоинством переживем это сложное для всех нас время. Ради нашей Родины», — уверен депутат.