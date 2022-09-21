Депутат Шамиль Омаров: «Россия всегда только оберегала и защищала»

«Со вчерашнего дня не только наша страна, но и весь мир ждал анонсированное выступление президента Владимира Путина.

Сегодня президент нашей страны Владимир Путин выступил с обращением, сделав несколько важных заявлений.

Россия никогда не была агрессором. Она всегда только защищалась и оберегала тех, кто нуждается в помощи и поддержке.

Я повторю уже набившую всем оскомину, но очень верную фразу: 8 лет назад о чем думал киевский режим? Почему не решили вопрос пока еще жителей своей страны?

Наш президент по итогам своего выступления подписал Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Следом выступил министр обороны России Сергей Шойгу, который обозначил и примерное количество предполагаемого призыва граждан по частичной мобилизации - 300 тысяч человек.

На мой взгляд, совершенно верно очерчен круг лиц, которые в рамках мобилизации могут быть призваны - это только те, кто отслужил, имеет необходимую сегодня военно-учетную специальность и имеют боевой опыт.

Да, сегодня была объявлена частичная мобилизация. Да, будет много разговоров и пересудов. Но это жизнь. А в жизни, как известно, всегда есть место и службе, и защите, и подвигу.

Надеюсь, мы с достоинством переживем это сложное для всех нас время. Ради нашей Родины», — уверен депутат.