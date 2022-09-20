Сергей Меликов озвучил проблему обеспечения квартирами детей-сирот

Руководитель РД Сергей Меликов на собрании оперштаба озвучил вопрос обеспечения жильем детей-сирот. Об этом информирует официальный сайт Главы Дагестана.

«Несмотря на то, что финансирование данных мероприятий наращивается, количество ожидающих увеличивается», – уточнил Меликов.

При этом анализ ситуации демонстрирует, что эти средства не всегда используются эффективно. По результатам проверки прокуратуры было обнаружено, что в число очередников попадают граждане, по факту не относящиеся к соответствующей категории.

Глава Дагестана высказался, что подобные явления недопустимы, а те, кому положено жильё, должны получить квартиры, отвечающие всем правилам и удобные для жизни.