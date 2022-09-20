ЗАМАНА - Сергей Меликов озвучил проблему обеспечения квартирами детей-сирот

Сергей Меликов озвучил проблему обеспечения квартирами детей-сирот

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20 сентября, 2022. Вторник 10:12
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Сергей Меликов озвучил проблему обеспечения квартирами детей-сирот

Руководитель РД Сергей Меликов на собрании оперштаба озвучил вопрос обеспечения жильем детей-сирот. Об этом информирует официальный сайт Главы Дагестана.

Сергей Меликов озвучил проблему обеспечения квартирами детей-сирот
Политика

«Несмотря на то, что финансирование данных мероприятий наращивается, количество ожидающих увеличивается», – уточнил Меликов.

При этом анализ ситуации демонстрирует, что эти средства не всегда используются эффективно. По результатам проверки прокуратуры было обнаружено, что в число очередников попадают граждане, по факту не относящиеся к соответствующей категории.

Глава Дагестана высказался, что подобные явления недопустимы, а те, кому положено жильё, должны получить квартиры, отвечающие всем правилам и удобные для жизни.

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