ЗАМАНА - Сергей Меликов провел собрание оперштаба по важным для Дагестана темам

Сергей Меликов провел собрание оперштаба по важным для Дагестана темам

Автор
20 сентября, 2022. Вторник 08:06
|||
Сергей Меликов провел собрание оперштаба по важным для Дагестана темам

Под руководством лидера РД Сергея Меликова прошло собрание оперштаба по обеспечению стабильного развития экономики Дагестана.

Сергей Меликов провел собрание оперштаба по важным для Дагестана темам
Политика

Собравшиеся обсудили важные темы, например, процесс подготовки объектов электроэнергетики и газоснабжения к предстоящему зимнему сезону, реформирование системы ЖКХ, работа с детьми-сиротами и детьми, живущими без попечения родителей. В начале совещания Меликов озвучил итоги пребывания в Дагестане вице-премьера РФ Дениса Мантурова, курирующего вопросы промышленности.

Он подчеркнул важные для республики поручения по вовлечению региональных компаний в процесс по обеспечению технологического суверенитета России, которые были даны по итогам рабочей поездки Мантурова.

Затрагивая вопрос развития Дагестана, Меликов заметил, что максимально важным направлением антикризисных мер является преодоление инфраструктурных ограничений. Подробнее материал можно прочитать тут.

Прочитано 53 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top