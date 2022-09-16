ЗАМАНА - Денис Мантуров прилетел с рабочим визитом в Дагестан

Денис Мантуров прилетел с рабочим визитом в Дагестан

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16 сентября, 2022. Пятница 17:13
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Денис Мантуров прилетел с рабочим визитом в Дагестан

Руководитель Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров с визитом по работе прилетел в Дагестан.

Денис Мантуров прилетел с рабочим визитом в Дагестан
Политика

Вместе с главой РД Сергеем Меликовым вице-премьер посетил Кизлярский электромеханический завод (ОАО «Концерн КЭМЗ»). Там и прошла двусторонняя встреча Дениса Мантурова и Сергея Меликова. Они обсудили перспективы развития промышленного комплекса региона с учетом существующих возможностей. В рамках визита Мантуров ознакомится с работой ряда промышленных организаций Дагестана, а также поучаствует в официальном открытии нового завода по производству стеклянных шаров ООО «Каспий Гласс».

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