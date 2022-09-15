Сергей Меликов прокомментировал итоги заседания Госсовета по развитию туризма

«Развитие туризма может перевернуть всю экономику Дагестана, необходимо понимать, что это целая индустрия, на которой не только субъекты, а даже государства стали богатыми и перспективными», — озвучил руководитель РД.

Он добавил, что анализ, осуществленный рабочей командой в рамках форума, продемонстрировал, что проблемы логистики, инфраструктуры, сервиса в туристической области касаются не только Дагестана.

«Необходимо организовать дополнительный контроль, изучить ситуацию по отдельным направлениям нашей туристической сферы и следовать решениям, которые будут прописаны в протоколе Госсовета: они полностью соответствуют стратегии развития региона и целям национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — высказался Меликов.

«Если 10 лет назад мы говорили, что в Дагестан туристы ехать боятся, то сегодня они рвутся. Большая заслуга в этом всех, кто сумел в течение 90х и начале 2000х годов, в том числе ценой своей жизни, обеспечить безопасность республики. Именно с этого всё начиналось. Это вклад правоохранителей, военнослужащих, полицейских, которым удалось заложить основы безопасности республики», — подытожил лидер региона.