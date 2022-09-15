ЗАМАНА - Сергей Меликов прокомментировал итоги заседания Госсовета по развитию туризма

Сергей Меликов прокомментировал итоги заседания Госсовета по развитию туризма

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15 сентября, 2022. Четверг 12:28
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Сергей Меликов прокомментировал итоги заседания Госсовета по развитию туризма

Сергей Меликов прокомментировал итоги собрания Госсовета по развитию туризма, проходившего в рамках Восточного экономического форума.

Сергей Меликов прокомментировал итоги заседания Госсовета по развитию туризма
Политика

«Развитие туризма может перевернуть всю экономику Дагестана, необходимо понимать, что это целая индустрия, на которой не только субъекты, а даже государства стали богатыми и перспективными», — озвучил руководитель РД.

Он добавил, что анализ, осуществленный рабочей командой в рамках форума, продемонстрировал, что проблемы логистики, инфраструктуры, сервиса в туристической области касаются не только Дагестана.

«Необходимо организовать дополнительный контроль, изучить ситуацию по отдельным направлениям нашей туристической сферы и следовать решениям, которые будут прописаны в протоколе Госсовета: они полностью соответствуют стратегии развития региона и целям национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — высказался Меликов.

«Если 10 лет назад мы говорили, что в Дагестан туристы ехать боятся, то сегодня они рвутся. Большая заслуга в этом всех, кто сумел в течение 90х и начале 2000х годов, в том числе ценой своей жизни, обеспечить безопасность республики. Именно с этого всё начиналось. Это вклад правоохранителей, военнослужащих, полицейских, которым удалось заложить основы безопасности республики», — подытожил лидер региона.

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