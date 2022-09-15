Сергей Меликов провёл собрание оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции

Открывая собрание, Меликов обратил внимание на улучшение эпидемиологической ситуации в Дагестане на фоне нового всплеска. Однако, как озвучил руководитель республики, это не может быть поводом для спокойствия.

«Обстановка может крайне быстро измениться. Учитывая быстрое распространение инфекции, особенно среди несовершеннолетних, пенсионеров и пациентов с хроническими заболеваниями, важно не допустить негативных сценариев, повторения трагических событий, происходивших в прошлые годы», — высказался Меликов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.