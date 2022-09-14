Документы были подписаны вчера, 13 сентября, на базе IX Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» в Москве.

Игорь Гетманов уточнил, что в рамках формирования системы обращения с отходами осенью прошлого года в Дагестане начал работу Республиканский экологический оператор.

«В рамках заключённого контракта с организацией ООО «СК «Гидрокор» предусмотрена разработка проектно-сметной документации на строительство 3-х сортировочных комплексов и 3-х полигонов.

На сегодняшний день эта проектно-сметная документация проходит государственную и экологическую экспертизы. Мусоросортировочный комплекс проверяется республиканской экспертизой.

Верим, что в следующем месяце мы получим разрешения по всем этим процессам, что нам позволит в соответствии с планами и графиком далее проводить мероприятия по подписанию контрактов на строительство этих объектов.

13 сентября было заключено 3 концессионных соглашения, в рамках которых мы и дальше продолжим мероприятия по открытию объектов для системы обращения с твердыми бытовыми отходами в Дагестане», — высказался Гетманов.