ЗАМАНА - Премьер-министр РД встретился с главой Росприроднадзора Светланой Родионовой

Премьер-министр РД встретился с главой Росприроднадзора Светланой Родионовой

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14 сентября, 2022. Среда 09:08
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Премьер-министр РД встретился с главой Росприроднадзора Светланой Родионовой
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках рабочего визита в Москву вчера, 13 сентября, встретился с начальницей службы по надзору в области природопользования (Росприроднадзора) Светланой Радионовой.
Премьер-министр РД встретился с главой Росприроднадзора Светланой Родионовой
Политика

В рамках встречи они обсудили темы ситуации с охраной и безопасностью окружающей среды, ситуации в области использования и охраны водных объектов, ситуации с объектами животного и растительного мира, а также об устранении нелегальных свалок в республике и так далее.

Премьер перечислил список вопросов, над которыми в первую очередь собирается работать Правительство РД. Первый из них связан  с возможностью участия региона в проекте Минприроды РФ «Генеральная уборка», ключевая задача которого - решение долгоиграющей проблемы с экологически опасными объектами.

«Мы желаем поучаствовать в проекте «Генеральная уборка» по линии Минприроды России. Речь идет о нелегальной свалке в местности Черкес-кутан в Махачкале», — высказался Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать тут.

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