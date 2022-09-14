В рамках встречи они обсудили темы ситуации с охраной и безопасностью окружающей среды, ситуации в области использования и охраны водных объектов, ситуации с объектами животного и растительного мира, а также об устранении нелегальных свалок в республике и так далее.

Премьер перечислил список вопросов, над которыми в первую очередь собирается работать Правительство РД. Первый из них связан с возможностью участия региона в проекте Минприроды РФ «Генеральная уборка», ключевая задача которого - решение долгоиграющей проблемы с экологически опасными объектами.

«Мы желаем поучаствовать в проекте «Генеральная уборка» по линии Минприроды России. Речь идет о нелегальной свалке в местности Черкес-кутан в Махачкале», — высказался Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать тут.