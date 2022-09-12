Российская неделя ГЧП — масштабное мероприятие, посвященное привлечению инвестиций в сферу инфраструктуры.
Темами конгресса станут вопросы развития инфраструктуры и реализации проектов государственно-частного партнерства.
Премьер поучаствует в сессии, посвящённой экологическому партнерству и формированию современной инфраструктуры обращения с ТКО. В сессии примут участие вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, гендиректор Национального Центра ГЧП Павел Селезнёв и другие. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.