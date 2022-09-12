ЗАМАНА - Дагестанская делегация примет участие в Российской неделе ГЧП

Дагестанская делегация примет участие в Российской неделе ГЧП

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12 сентября, 2022. Понедельник 16:13
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Дагестанская делегация примет участие в Российской неделе ГЧП
Делегация из Дагестана под руководством главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова по поручению руководителя РД Сергея Меликова поучаствует в IX Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП», который пройдёт с 12 по 15 сентября в Москве.
Дагестанская делегация примет участие в Российской неделе ГЧП
Политика

Российская неделя ГЧП — масштабное мероприятие, посвященное привлечению инвестиций в сферу инфраструктуры.

Темами конгресса станут вопросы развития инфраструктуры и реализации проектов государственно-частного партнерства.

Премьер поучаствует в сессии, посвящённой экологическому партнерству и формированию современной инфраструктуры обращения с ТКО. В сессии примут участие вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, гендиректор Национального Центра ГЧП Павел Селезнёв и другие. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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