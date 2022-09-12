Премьер-министр РД поздравил Сергея Меликова с днём рождения

Уважаемый Сергей Алимович!

От всего состава Правительства Республики Дагестан и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

Всю свою сознательную жизнь Вы посвятили беззаветному служению Отечеству и народу.

Ваша безупречная репутация и те серьезные успехи, которых

Вы добились, проходя службу во внутренних войсках, на постах полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, сенатора Российской Федерации, а теперь демонстрируете их и в качестве Главы Республики Дагестан, говорят о Вашем высоком профессионализме, компетентности, целеустремленности и самоотдаче.

Благодаря Вашим созидательным инициативам, настойчивости в достижении целей в Дагестане во всех ключевых сферах деятельности сформирован стратегический и качественный задел, началась реализация важнейших прорывных проектов, направленных на решение застарелых проблем и улучшение качества жизни граждан.

Республика за последние годы стала более открытой и привлекательной, нужды и чаяния людей начали находить отклик у власти, что снискало Вам глубокое уважение и признательность земляков.

Желаю Вам, дорогой Сергей Алимович, долгих плодотворных лет жизни, большого человеческого счастья, удачи в делах на благо Дагестана и России!