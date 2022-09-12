Так, они предлагают «в знак признания заслуг профсоюзных сотрудников» объявить День профсоюзного работника Республики Дагестан.
Если законопроект примут, то праздник будут отмечать ежегодно 1 ноября.
Несколько депутатов НС РД отправили на рассмотрение законопроект о внесении изменений в региональный закон «О профессиональных союзах».
Если законопроект примут, то праздник будут отмечать ежегодно 1 ноября.
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