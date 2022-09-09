Абдулмуслимов озвучил, что имея пока еще положительные демографические показатели, видятся довольно серьезные вызовы. Об этом говорят цифры за прошедшие годы.

Премьер привёл некоторые данные статистики. Так, по сведениям органов статистики, численность постоянного населения республики на 1 января текущего года составила 3 млн 154 000 человек и выросла по сравнению с минувшим годом на 20 500 человек, в то время как в прошлом году по сравнению с 2020 годом население Дагестана увеличилось на 22,5 тыс. человек. Подробнее материал можно прочитать тут.