Абдулмуслимов озвучил, что имея пока еще положительные демографические показатели, видятся довольно серьезные вызовы. Об этом говорят цифры за прошедшие годы.
Демографическую ситуацию в Дагестане обсудили на собрании Правительства
- Автор Дарья
- 09 сентября, 2022. Пятница 14:51
Тему демографии в Дагестане обсудили на собрании Правительства РД под руководством главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова. Об этом информирует пресс-служба Правительства республики.
Премьер привёл некоторые данные статистики. Так, по сведениям органов статистики, численность постоянного населения республики на 1 января текущего года составила 3 млн 154 000 человек и выросла по сравнению с минувшим годом на 20 500 человек, в то время как в прошлом году по сравнению с 2020 годом население Дагестана увеличилось на 22,5 тыс. человек. Подробнее материал можно прочитать тут.
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