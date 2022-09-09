Правительство Дагестана прорабатывает алгоритм переселения 207 семей из аварийного дома

Вчера, 8 сентября, под руководством главы кабинета министров Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло собрание рабочей команды по урегулированию конфликтных ситуаций, связанных с отказом жителей от расселения из аварийного жилищного фонда.

Начиная собрание, премьер озвучил, что в регионе в рамках реализации программы переселения жителей из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах расселено 2639 семей из 2846 предусмотренных, что составляет 93 процента. Так, мероприятия, которые предусмотрены программой переселения граждан из аварийного жилищного фонда, на данный момент все еще не завершены.