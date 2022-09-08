ЗАМАНА - Капитальный ремонт в махачкалинских школах остается на контроле Правительства Дагестана

Капитальный ремонт в махачкалинских школах остается на контроле Правительства Дагестана

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08 сентября, 2022. Четверг 08:12
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Капитальный ремонт в махачкалинских школах остается на контроле Правительства Дагестана
Вчера, 7 сентября, под руководством премьер-министра РД Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло собрание на тему организации мероприятий по капремонту общеобразовательных организаций Махачкалы.
Капитальный ремонт в махачкалинских школах остается на контроле Правительства Дагестана
Политика

В частности, они обсудили ситуацию с продолжающимися работами по капитальному ремонту в гимназии № 37, школах № 6 и 8, лицеях № 8, 3 и 39.

Глава кабмина высказал обеспокоенность из-за темпов осуществляемых работ в озвученных школах. Так, в 39-м лицее все еще не завершились фасадные работы. Погода ухудшилась, что влияет на сроки окончания мероприятий. Абдулмуслимов раскритиковал работу подрядной компании ООО «Монолит», ремонтирующей одновременно сразу несколько школ Махачкалы, нарушая графики завершения работ.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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