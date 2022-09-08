В частности, они обсудили ситуацию с продолжающимися работами по капитальному ремонту в гимназии № 37, школах № 6 и 8, лицеях № 8, 3 и 39.

Глава кабмина высказал обеспокоенность из-за темпов осуществляемых работ в озвученных школах. Так, в 39-м лицее все еще не завершились фасадные работы. Погода ухудшилась, что влияет на сроки окончания мероприятий. Абдулмуслимов раскритиковал работу подрядной компании ООО «Монолит», ремонтирующей одновременно сразу несколько школ Махачкалы, нарушая графики завершения работ.

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