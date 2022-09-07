Президент РФ поддержал возрождение курортной зоны на Каспии

Вчера, 6 сентября, во Владивостоке под руководством главы России Владимира Путина прошло расширенное собрание Президиума Государственного Совета на темы развития национальной туристической индустрии в современных условиях. В нем поучаствовал руководитель Дагестана Сергей Меликов.

Президент страны поручил проработать вопросы открытия больших федеральных курортов на побережье Чёрного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также Дальневосточного приморья. Они должны стать всесезонными, иметь современную и удобную инфраструктуру.

«Необходимо также продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, например, возродить на современном уровне курортную зону «Каякент» у Каспийского моря. Эта здравница в советское время была одной из лучших в стране. Её термальные источники и лечебные грязи славятся уникальными свойствами, и у нас есть возможность открыть на этой природной базе центр, который не будет уступать самым популярным зарубежным курортам», – озвучил цели Владимир Путин. Подробнее материал можно прочитать тут.