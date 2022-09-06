ЗАМАНА - Сергей Меликов: «Дагестан обладает большим потенциалом создания импортозамещающих производств в АПК»

Сергей Меликов: «Дагестан обладает большим потенциалом создания импортозамещающих производств в АПК»

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06 сентября, 2022. Вторник 16:22
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Сергей Меликов: «Дагестан обладает большим потенциалом создания импортозамещающих производств в АПК»

Дагестан имеет большой потенциал для развития аграрного сектора и формирования импортозамещающих производств в этой сфере, информирует лидер региона Сергей Меликов, пребывая в рабочей поездке во Владивостоке.

Сергей Меликов: «Дагестан обладает большим потенциалом создания импортозамещающих производств в АПК»
Политика

«У нас есть возможность на наших площадях активно развивать интенсивное садоводство, развивать производство мясной и молочной продукции. У нас также существует возможность выращивать такие сельскохозяйственные культуры, в прошлом поставлявшиеся из-за рубежа, это – фундук, миндаль, причем в довольно больших количествах», – заявил лидер региона.

Он отметил, что формирование подобных сельскохозяйственных организаций направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны и позволит максимально заместить на российском рынке иностранные продукты из государств Европы.

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