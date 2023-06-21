Медицинская выставка «Здравоохранение Дагестана-2023» состоится в Махачкале

IX ежегодная медицинская выставка «Здравоохранение Дагестана-2023» пройдет с 22 по 23 июня в историческом музее Махачкалы «Россия – моя история», информирует Министерство здравоохранения региона.

Лучшие производители и поставщики медицинского оборудования представят на выставке полный спектр оборудования, техники и так далее.

В рамках мероприятия каждый желающий сможет пройти бесплатное обследование на диагностической площадке Центра здоровья, получить УЗИ-исследование и консультацию от эксперта.

В рамках выставки также состоится научно-практическая конференция на тему «Структура и индивидуальный подход к укреплению психического здоровья», где выступят специалисты региональных и федеральных медучреждений.

Стоит уточнить, что вход на мероприятие свободный.