Учащиеся химического факультета ДГУ стали лауреатами Всероссийской программы «УМНИК»

Проекты трех студентов химического факультета Даггосуниверситета победили во Всероссийской программе «Умник», они прошли экспертизу в Фонде содействия инновациям и получат финансовую поддержку в размере 500 тысяч рублей.

Садина Хидирова занималась разработкой антибактериальных титан-ванадиевых нанопокрытий для увеличения срока хранения продуктов питания в полипропиленовых упаковках.

«Мы проводим исследования для нахождения оптимальной толщины покрытия пищевых упаковок антибактериальным наноматериалом, чтобы нанопокрытия максимально проявляли антимикробную активность и при этом были безопасными для организма человека. Предварительные исследования показали, что при толщине 16 нм не происходит попадания тяжелых металлов в пищу», – рассказала Хидирова.

Студентка 3-го курса химического факультета и сотрудница лаборатории Smart Materials Алина Рабаданова представила проект по разработке гибридных пьезоэлектрических нановолоконных Smart-скаффолдов для регенеративной медицины.

Скаффолды – это материалы, которые используются для создания трехмерных структур, которые могут поддерживать рост тканей и органов в биомедицинских приложениях. Они используются для замены поврежденных или отсутствующих тканей и органов, таких как кожа, кости, сердце и печень. Они также могут использоваться для создания биологических моделей для исследований и тестирования новых лекарственных препаратов.

«Мы создаем гибридный биоинтерфейс, сочетающий в себе комбинированные свойства двух разных материалов. Он будет служить многофункциональным биопокрытием (Smart-скаффолдом) для регенеративной биомедицины. Скаффолд будет “фундаментом” для того, чтоб посадить на нем клеточные колонии (стволовые клетки). Я исследую посадку клеток на полученный скаффолд, используя различные методы влияния на свойства материала, чтобы клетки разрослись до ткани», – поделилась Рабаданова.

Проект можно использовать в медицине в регенеративной области. Студентка подчеркивает, что традиционный метод восстановления (регенерация) и заживления тканей является методом, основанным на трансплантации, влечет за собой риски для пациентов в виде инфекционных заболеваний. Поэтому особое внимание уделяется именно разработке более совершенных и эффективных методов в области регенеративной медицины.

Проект студента ДГУ Рашида Гюлахмедова позволит решить одну из глобальных экологических проблем – проблему загрязнения сточных вод органическими веществами. Студент занимается исследованием тетраподов оксида цинка, а именно исследованием их фотокаталитических свойств. По словам молодого ученого, большинство фотокатализаторов имеют ряд недостатков, затрудняющих их практическое применение. Это и высокая скорость рекомбинации электрон-дырочных пар, и большая ширина запрещенной зоны фотокатализаторов. Совсем другое дело – тетраподы оксида цинка, синтезированные карботермальным методом.

«Тетраподы обладают большой площадью поверхности, что благоприятно влияет на фотокаталитические свойства. Синтез тетраподов карботермальным методом позволяет получить большое количество кислородных вакансий, улучшающих свойства тетраподов. Кислородные вакансии не только увеличивают фоточувствительность тетраподов, но и ограничивают рекомбинацию электрон-дырочных пар, благодаря чему они обладают высокой активностью при облучении солнечным светом», – рассказал о своей работе Гюлахмедов.

Исследователь подчеркивает, что данную технологию можно использовать для решения проблемы загрязнения сточных вод лакокрасочных, фармацевтических и других предприятий.