ЗАМАНА - Начальник Фонда капремонта оценил ущерб, нанесенный ливнем жителям Буйнакска

Начальник Фонда капремонта оценил ущерб, нанесенный ливнем жителям Буйнакска

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21 июня, 2023. Среда 09:24
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Начальник Фонда капремонта оценил ущерб, нанесенный ливнем жителям Буйнакска

Больше 30 многоквартирных домов в Буйнакске пострадало от прошедших сильных дождей с градом.

Начальник Фонда капремонта оценил ущерб, нанесенный ливнем жителям Буйнакска

Как проинформировала пресс-служба Фонда капитального ремонта республики, среди строений были и те здания, которые попали в краткосрочный план программы капитального ремонта на нынешний год.
 
«Глава Фонда капитального ремонта Магомед Алиев оперативно выехал в городской округ и осмотрел дома под номерами 1 и 2, находящиеся в микрорайоне "Дружба". В этих домах осуществляется капремонт и замена крыши. 

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