Начальник Фонда капремонта оценил ущерб, нанесенный ливнем жителям Буйнакска

Как проинформировала пресс-служба Фонда капитального ремонта республики, среди строений были и те здания, которые попали в краткосрочный план программы капитального ремонта на нынешний год.



«Глава Фонда капитального ремонта Магомед Алиев оперативно выехал в городской округ и осмотрел дома под номерами 1 и 2, находящиеся в микрорайоне "Дружба". В этих домах осуществляется капремонт и замена крыши.