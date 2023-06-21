Как проинформировала пресс-служба Фонда капитального ремонта республики, среди строений были и те здания, которые попали в краткосрочный план программы капитального ремонта на нынешний год.
«Глава Фонда капитального ремонта Магомед Алиев оперативно выехал в городской округ и осмотрел дома под номерами 1 и 2, находящиеся в микрорайоне "Дружба". В этих домах осуществляется капремонт и замена крыши.
Начальник Фонда капремонта оценил ущерб, нанесенный ливнем жителям Буйнакска
- Автор Дарья
- 21 июня, 2023. Среда 09:24
Больше 30 многоквартирных домов в Буйнакске пострадало от прошедших сильных дождей с градом.
Как проинформировала пресс-служба Фонда капитального ремонта республики, среди строений были и те здания, которые попали в краткосрочный план программы капитального ремонта на нынешний год.
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