ЗАМАНА - Делегация дагестанского отделения «Опоры России» поучаствовала в Российском туристическом форуме «Путешествуй!»

Делегация дагестанского отделения «Опоры России» поучаствовала в Российском туристическом форуме «Путешествуй!»

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20 июня, 2023. Вторник 15:32
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Делегация дагестанского отделения «Опоры России» поучаствовала в Российском туристическом форуме «Путешествуй!»

Бизнес-диалог правительства и бизнеса прошел в рамках федерального туристического форума «Путешествуй!» при участии главы Минэкономики РФ Максима Решетникова.

Делегация дагестанского отделения «Опоры России» поучаствовала в Российском туристическом форуме «Путешествуй!»

Форум «Путешествуй!» – это инновационный формат мероприятия как платформы делового общения руководства страны и бизнеса для обсуждения важных вопросов сферы, госполитики и инвестклимата в туристической области.

Участники мероприятия обсудили следующие важные вопросы туризма в стране: основные цели по развитию внутреннего туризма на 2025-2030 годы; меры государственной поддержки и финансирование сферы; роль субъектов; логистика туризма и транспортный баланс; синхронизация схем территориально-пространственного планирования с региональными планами развития; формирование точек притяжения: новые подходы к развитию сферы.

В форуме от Дагестана участвовала Нарсия Гаджиэменова, глава Комитета туризма Дагестанского отделения «Опоры России». 

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