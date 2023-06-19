Абдулмуслим Абдулмуслимов провел внеплановое собрание оперштаба в связи с ситуацией в Буйнакске

Под руководством главы кабинета министров Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось внеплановое собрание оперштаба в связи с ситуацией в Буйнакске.

Абдулмуслимов в своем выступлении озвучил, что правительство региона в онлайн-режиме получает данные об осуществляемой работе по ликвидации последствий стихии.

Далее он заслушал сведения о предварительных объемах ущерба, оказываемой помощи, восстановлении подачи электричества и газа.

«Прежде всего, горожане Буйнакска должны получать воду, газ, свет. И дороги должны быть на месте. Конечно, если есть пострадавшие дома или приусадебные участки, а также другой нанесённый ущерб, то в рамках нынешнего законодательства все должны получить компенсацию», — в своем обращении заявил премьер в рамках оперативного собрания.