ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов провел внеплановое собрание оперштаба в связи с ситуацией в Буйнакске

Абдулмуслим Абдулмуслимов провел внеплановое собрание оперштаба в связи с ситуацией в Буйнакске

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19 июня, 2023. Понедельник 11:10
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Абдулмуслим Абдулмуслимов провел внеплановое собрание оперштаба в связи с ситуацией в Буйнакске

Под руководством главы кабинета министров Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось внеплановое собрание оперштаба в связи с ситуацией в Буйнакске.

Абдулмуслим Абдулмуслимов провел внеплановое собрание оперштаба в связи с ситуацией в Буйнакске

Абдулмуслимов в своем выступлении озвучил, что правительство региона в онлайн-режиме получает данные об осуществляемой работе по ликвидации последствий стихии.

Далее он заслушал сведения о предварительных объемах ущерба, оказываемой помощи, восстановлении подачи электричества и газа. 

«Прежде всего, горожане Буйнакска должны получать воду, газ, свет. И дороги должны быть на месте. Конечно, если есть пострадавшие дома или приусадебные участки, а также другой нанесённый ущерб, то в рамках нынешнего законодательства все должны получить компенсацию», — в своем обращении заявил премьер в рамках оперативного собрания.

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